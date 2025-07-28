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Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile ateşkes konusunda Rusya'ya verdiği 50 günlük süreyi bugün 12 güne düşürdü. Bu açıklamaya Rusya'dan sert bir cevap geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır" dedi.

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ABD Başkanı Trump, Rusya'yı ateşkes konusunda sıkıştırmaya devam ediyor. Trump önceki açıklamalarında Rusya'ya 50 gün süre vermiş ve olmaması durumunda ikincil yaptırımlara maruz kalacaklarını ifade etmişti.

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya dan cevap geldi, savaş çıkışı 1

TRUMP SÜREYİ KISALTTI

Trump bugün yaptığı açıklamada süreyi kısaltarak, 10-12 günlük süre verdiğini aktarmıştı.

RUSYA'DAN SERT CEVAP

Trump'ın açıklamasına Rusya'dan sert bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya hakkında Ukrayna savaşı konusunda yaptığı "Bugünden itibaren yaklaşık 10 ya da 12 gün için yeni bir son tarih vereceğim" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya dan cevap geldi, savaş çıkışı 2

Medvedev, "Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor: 50 gün ya da 10 gün. İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle. Uykucu Joe'nun (ABD’nin eski Başkanı Joe Biden) yolundan gitmeyin" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna trump
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