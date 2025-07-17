ABD Başkanı Donald Trump 50 gün süre vermişti! Ateşkes için Rusya'dan İstanbul adımı: "Hazırız"

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Ukrayna tarafından bu konuda herhangi bir talebin gelmediğini kaydederek, "Ukrayna, ya müzakerelerden kaçınıyor ya da buna hazır değil." ifadesini kullandı.

Zaharova, müzakereleri devam ettirmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Rus heyeti, üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır. Kiev'in sağlanan anlaşmalara uygun şekilde hareket edeceğini ve müzakere sürecini sürdüreceğini umuyoruz." diye konuştu.

"RUSYA, UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK SAĞLAYAN ÜLKELERİN ASKERİ TESİSLERİNE SALDIRMA HAKKINA SAHİP"

Almanya’nın desteğiyle Ukrayna’da uzun menzilli füze sistemlerinin üretimiyle ilgili planları değerlendiren Zaharova, Ukrayna’nın bu sistemleri kullanması durumunda, Almanya’nın Rusya’ya karşı saldırılara katılması anlamına geleceğini belirtti.

Zaharova, "Rusya, kendisine karşı silahların kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine saldırı düzenleme hakkına sahip. Durumun gerginleşmesine gerekli şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

"MOLDOVA'YI İKİNCİ BİR UKRAYNA ROLÜ İÇİN HAZIRLIYORLAR"

Moldova’nın NATO ile yakınlaştığına ve ortak askeri tatbikatlar düzenlediğine işaret eden Zaharova, söz konusu ülkenin askerileştirilmesi için hazırlıkların yapıldığını ve bunun da NATO'nun yararına olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkeyi, ikinci bir Ukrayna rolü için hazırlıyorlar.” ifadesini kullandı.

Zaharova, Moldova sınırları içinde yer alan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesindeki olayları dikkatle takip ettiklerini ve olası kötü senaryolara karşı gerekli şekilde tepki vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD’nin Lübnan’a baskı kurduğu yönündeki iddialara ilişkin ise Zaharova, “Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi. Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." diye cevap verdi.

DONALD TRUMP ATEŞKES İÇİN 50 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı ateşkese ikna için askeri ve ekonomik bazı adımlara ilişkin açıklamalar yapmıştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beyaz Saray ziyaretinde konuşan Trump 50 gün içinde bir ateşkeste uzlaşılmazsa Rusya'ya "çok ciddi ikincil gümrük vergileri" uygulayacağını dile getirmişti.

(AA)

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