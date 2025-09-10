Trump'a ABD'nin başkenti Washington DC’de soğuk duş! Restoranda protesto: "Özgür Filistin”

ABD'nin başkenti Washington DC’de yaşanan olayda Donald Trump bir restoranda protesto edildi. Masasına doğru yönelen bir grup protestocu, yüksek sesle slogan atarak Trump’ı hedef aldı. O anlarda “Özgür DC, Özgür Filistin” ve “Trump zamanımızın Hitler’i” sözleri yankılandı.

RESTORANDA GERGİN ANLAR

Trump’ın gelişini öğrenen protestocular, restoranın içine girerek tepki gösterdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, kısa süreli gerginlik yaşandı ve güvenlik görevlileri protestocuları dışarı çıkardı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI

Protestocuların attığı sloganlarda Filistin’e destek dikkat çekti. Trump’ın politikaları, özellikle Orta Doğu’ya yönelik tutumu ve iç politikadaki otoriter eğilimleri nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Olay sonrası Trump cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Trump daha önce de birçok şehirde benzer protestolarla karşı karşıya kalmıştı.