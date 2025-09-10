HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'a ABD'nin başkenti Washington DC’de soğuk duş! Restoranda protesto: "Özgür Filistin”

ABD’nin başkenti Washington DC’de bir restorana giren ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların hedefi oldu. Grup, sloganlarla Trump’ı yuhalarken “Zamanımızın Hitler’i” ifadeleriyle tepki gösterdi, Filistin'e destek çıktı.

Trump'a ABD'nin başkenti Washington DC’de soğuk duş! Restoranda protesto: "Özgür Filistin”
Devrim Karadağ

ABD'nin başkenti Washington DC’de yaşanan olayda Donald Trump bir restoranda protesto edildi. Masasına doğru yönelen bir grup protestocu, yüksek sesle slogan atarak Trump’ı hedef aldı. O anlarda “Özgür DC, Özgür Filistin” ve “Trump zamanımızın Hitler’i” sözleri yankılandı.

RESTORANDA GERGİN ANLAR

Trump’ın gelişini öğrenen protestocular, restoranın içine girerek tepki gösterdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, kısa süreli gerginlik yaşandı ve güvenlik görevlileri protestocuları dışarı çıkardı.

Trump a ABD nin başkenti Washington DC’de soğuk duş! Restoranda protesto: "Özgür Filistin” 1

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI

Protestocuların attığı sloganlarda Filistin’e destek dikkat çekti. Trump’ın politikaları, özellikle Orta Doğu’ya yönelik tutumu ve iç politikadaki otoriter eğilimleri nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

Trump a ABD nin başkenti Washington DC’de soğuk duş! Restoranda protesto: "Özgür Filistin” 2

TRUMP CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Olay sonrası Trump cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Trump daha önce de birçok şehirde benzer protestolarla karşı karşıya kalmıştı.

Trump a ABD nin başkenti Washington DC’de soğuk duş! Restoranda protesto: "Özgür Filistin” 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın" uyarısıPolisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın" uyarısı
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybettiHastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Filistin Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bindiği araçtaki kart gündem olmuştu! Sahte çıktı, işlem başlatıldı

Bindiği araçtaki kart gündem olmuştu! Sahte çıktı, işlem başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"

Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın" uyarısı

Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın" uyarısı

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Trump: "Saldırıyı durdurmakta geç kaldık"

Trump: "Saldırıyı durdurmakta geç kaldık"

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.