Trump'a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon konuşmasında "Hemen istifa edip ülkeyi terk et" dediği öne sürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro renkli bir barış çağrısı yaptı. Partisinin mitinginde konuşma gerçekleştiren Maduro, konuşmasının remiks edilmiş versiyonuyla dans ederken ilginç görüntüler oluştu. Akıllara Trump'ın da mitinglerinde sık sık dans etmesi geldi.

Başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Topluluk Komutanlarının geniş katılımlı yemin töreninde konuşan Maduro, sahnede kendi sözlerinin remiks edilmiş versiyonuyla dans ederek, ABD’ye barış istediklerini vurguladı.

Trump a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi 1

COŞKUYU ARTIRDI

Binlerce destekçisinin önünde müzik eşliğinde dans eden Maduro, "Savaş mı? Asla, asla savaş yok. Savaşa hayır lütfen, barış lütfen" diyerek kalabalığın coşkusunu artırdı.

Trump a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi 2

AKILLARA TRUMP'IN DANSI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump da özellikle seçim dönemindeki mitinglerinde kendine özgü dans figürleri sergilemesiyle biliniyor. Trump ile aralarındaki gerilim sürerken Maduro'nun da dansa başvurması dikkatlerden kaçmadı.

Trump a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi 3

İşte Maduro'nun dansından kareler:

Trump a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi 4

Trump a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi 5

Trump a anlayacağı dilden karşılık verdi: Maduro dans ederek "barış" istedi 6

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Dans Donald Trump Nicolas Maduro
