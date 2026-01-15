HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'a 'pedofili koruyucu' demişti! O işçi için dudak uçuklatan bağış

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Michigan eyaletinde bir kişi ABD Başkanı Donald Trump'a "pedofili koruyucusu" diye bağırmıştı. TJ Sabula isimli Ford çalışanı işçinin işten çıkartıldığı öğrenildi. Sabula için internet üzerinde düzenlenen bağış kampanyasında 330 bin dolardan fazla para toplandığı öğrenildi.

Trump'ın Ford fabrikasını gezdiği sırada Sabula "pedofili koruyucusu" diye bağırmıştı. TMZ'nin yayınladığı videoda Trump'ın işçiye orta parmağını gösterip küfür ettiği görülmüştü.

Trump a pedofili koruyucu demişti! O işçi için dudak uçuklatan bağış 1

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Daha sonra Amerikan gazetesi Washington Post'a konuşan Sabula, Trump'a bağırdığı için "pişmanlık duymadığını" söyledi. Ancak işini kaybetmekten korktuğunu ifade eden Sabula "Trump'ı arkadaşlarının önünde utandırdığım için benden intikam alabilir" dedi.

Sabula yine de "Hayat bazen sana nadir fırsatlar sunar. O an geldiğinde yakalaman gerekir. Bugün bunu yaptığımı düşünüyorum" diye ekledi.

Trump a pedofili koruyucu demişti! O işçi için dudak uçuklatan bağış 2

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMIŞTI: 330 BİN DOLAR TOPLANDI

Sabula'nın ücretsiz izne çıkarılmasının ardından onun için bir GoFundMe kampanyası başlatıldı. Bağış yapanlar arasında ünlü punk grubu Dropkick Murphys'in de olduğu belirtildi.

Kampanya açıklamasında Sabula'nın iki çocuk babası olduğu, eşiyle birlikte geçimini Ford'daki işiyle sağladığı vurgulandı ve toplanan paranın bu "belirsizlik döneminde" ailesinin masraflarını karşılaması için kullanılacağı belirtildi.

Sabula için bu sabah itibarıyla toplanan bağış miktarının 330 bin dolara ulaştığı öğrenildi.

Trump a pedofili koruyucu demişti! O işçi için dudak uçuklatan bağış 3

TRUMP ORTA PARMAĞIYLA YANIT VERMİŞTİ

TJ Sabula'nın bu sözlerine karşılık orta parmağını kaldırarak küfür etmişti.

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ise Sabula'nın ücretsiz izne çıkarılmasını sert biçimde eleştirdi ve karara karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

Sendikanın Ford birimi başkan yardımcısı Laura Dickerson, Sabula'nın ifade özgürlüğüne inandığını ve sendikanın da bu hakkı savunduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzay tarihinin ilk 'tıbbi tahliyesi' gerçekleşti!Uzay tarihinin ilk 'tıbbi tahliyesi' gerçekleşti!
SDG için tarih verdi! "Sorun olmaktan çıkacak"SDG için tarih verdi! "Sorun olmaktan çıkacak"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pedofili trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.