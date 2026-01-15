Trump'a 'pedofili koruyucu' demişti! O işçi için dudak uçuklatan bağış

Trump'ın Ford fabrikasını gezdiği sırada Sabula "pedofili koruyucusu" diye bağırmıştı. TMZ'nin yayınladığı videoda Trump'ın işçiye orta parmağını gösterip küfür ettiği görülmüştü.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Daha sonra Amerikan gazetesi Washington Post'a konuşan Sabula, Trump'a bağırdığı için "pişmanlık duymadığını" söyledi. Ancak işini kaybetmekten korktuğunu ifade eden Sabula "Trump'ı arkadaşlarının önünde utandırdığım için benden intikam alabilir" dedi.

Sabula yine de "Hayat bazen sana nadir fırsatlar sunar. O an geldiğinde yakalaman gerekir. Bugün bunu yaptığımı düşünüyorum" diye ekledi.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMIŞTI: 330 BİN DOLAR TOPLANDI

Sabula'nın ücretsiz izne çıkarılmasının ardından onun için bir GoFundMe kampanyası başlatıldı. Bağış yapanlar arasında ünlü punk grubu Dropkick Murphys'in de olduğu belirtildi.

Kampanya açıklamasında Sabula'nın iki çocuk babası olduğu, eşiyle birlikte geçimini Ford'daki işiyle sağladığı vurgulandı ve toplanan paranın bu "belirsizlik döneminde" ailesinin masraflarını karşılaması için kullanılacağı belirtildi.

Sabula için bu sabah itibarıyla toplanan bağış miktarının 330 bin dolara ulaştığı öğrenildi.

TRUMP ORTA PARMAĞIYLA YANIT VERMİŞTİ

TJ Sabula'nın bu sözlerine karşılık orta parmağını kaldırarak küfür etmişti.

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ise Sabula'nın ücretsiz izne çıkarılmasını sert biçimde eleştirdi ve karara karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

Sendikanın Ford birimi başkan yardımcısı Laura Dickerson, Sabula'nın ifade özgürlüğüne inandığını ve sendikanın da bu hakkı savunduğunu söyledi.