Trump: "ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrası yeni bir paylaşım yaptı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek. Saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin ekonomik bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" dedi.

ÇİN'İN NADİR ELEMENT KISITLAMASINA TRUMP %100 TARİFEYLE YANIT VERMİŞTİ

Çin'in nadir toprak elementi ihracatına kısıtlama getirmesi başta ABD olmak üzere birçok ülkenin ticaretini etkilemişti. ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'in bu hamlesine yanıt gecikmemişti. Trump, "Çin ticarette saldırgan bir tavır takınıyor" ifadelerini kullanarak Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin %100 oranına çıkarıldığını duyurmuştu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır