Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yakında eşlik edecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ‘yakında’ eşlik etmeye başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatili için Washington'dan Florida'ya hareket etmeden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşa ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, küresel enerji tedariki için kritik öneme sahip olan boğazdaki ticari trafiği korumak amacıyla harekete geçeceklerini belirtti. Trump, ABD donanmasının bölgeden geçen petrol tankerlerine ve ticari gemilere ‘yakında’ refakat etmeye başlayacağını kaydederken, bu adım için henüz kesin bir tarih vermedi.

Basın mensuplarının, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesi hususunda İsrail ile ABD'nin aynı görüşte olup olmadığı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Trump, iki ülkenin farklı yaklaşımlara sahip olabileceğine işaret etti. Trump, “Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı düşünüyor olabilir. Sonuç itibarıyla farklı ülkeleriz” diye konuştu. Saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin net bir tarih paylaşmaktan kaçınan Trump, aklında belirli bir zaman çizelgesi olduğunu ve operasyonların gerektiği sürece devam edeceğinin altını çizdi.

İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonların sahadaki gidişatına da değinen Trump, “Planladığımız takvimin çok önündeyiz” ifadelerini kullandı. Bombardımanlar neticesinde İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını ve bu gücü büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, “İran şu anda kötü bir durumda” iddiasında bulundu.
Kaynak: DHA

