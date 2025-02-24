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Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek

24.02.2025 21:07
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ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı.

Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Zelenskiy hakkında sert sözler sarf etmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Zelenskiy'le ilgili olarak, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullananan Trump, Ukrayna lideri ile görüşeceğini açıkladı.

Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı.

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ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise savaşı sona erdirme yönünde barış ve güvenlik garantilerini görüşmek üzere kısa süre içerisinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda, G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çözümler hakkındaki konuşmasına değindi.

Bazı liderlerin video konferans yoluyla katıldığı zirvedeki konuşmasında Zelenskiy, barışın sağlanmasının ancak birlik içinde mümkün olacağına inandığını ifade ettiğini aktardı.

Zelenskiy, "Bu savaşın başından beri barış istedik ve şimdi her zamankinden daha çok, gerçek ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Rusya'nın ülkesine bir daha saldırmaması şartıyla barışın sağlanmasının şart olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ve Avrupa ile birlikte müzakere masasında yer alması gerektiğini savundu.

ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, iki ülke arasında ekonomik alanında işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini hatırlattı.

Trump'a hitap eden Zelenskiy, "Barış ve güvenlik garantilerinin şartlarını belirlemek için en kısa sürede bir araya gelmemiz gerekiyor." dedi.

NATO'nun Washington Zirvesi'nde Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin verilmesine karar verildiğini anımsatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"NATO zirvesinde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmemesinin telafisi olarak halkımızı Rus füzelerinden ve bombalarından korumak için hava savunma sistemleri sözü verildi ve bu önemli bir sözdü. Ancak henüz hepsini almadık. Bu sadece bir örnek."

Bugün Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinin en "kolay" yönteminin ülkesinin NATO üyesi olması olduğunu savunan Zelenskiy, aksi taktirde Ukrayna'nın savunma imkanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

"TRUMP İLE ÇOK GÜZEL SOHBETİMİZ OLDU"

Zelenskiy daha sonra, bugün Kiev'e gelen farklı ülkelerin liderleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Trump ile yaptığı konuşmayı değerlendiren Zelenskiy, "(Trump ile) Az önce konuştuk. Kanada'nın öncülüğünde gerçekleşen G7 toplantısında çok güzel bir sohbetimiz oldu." dedi.

Zelenskiy, "ABD'nin bizi diğer ortaklarla aynı şekilde desteklemeye devam etmesini çok umuyoruz. Elbette Avrupa ve ABD arasındaki bu birliği kaybetmememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Barışın bu yıl sağlanmasını istediklerini dile getiren Zelenskiy, Rus ordusunun bir daha ülkesine saldırı düzenlememesi için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkati çekti.

Başkan Zelenskiy, "Ukrayna yakın gelecekte Avrupa Birliği ve NATO'ya girerse, güçlü bir ordumuz, ittifakımız ve birliğimiz olursa (Ruslar) geri dönmeyecek." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna halkının çıkarlarını koruyarak, Ukrayna anayasasını ihlal etmeden barışa gitmek istediklerini kaydetti.

ABD 'HAYIR' OYU KULLANDI

BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını 18'e karşı 93 oyla kabul ederken, ABD "hayır" oyu kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump zelenskiy
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