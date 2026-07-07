Trump Ankara'da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker"

ABD Başkanı Donald Trump'I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Uçaktan inip muhafız alayına doğru yürüyen Trump, Türk askerlerine 'merhaba asker' sözleri ile selam verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a çiçek hediye etti.
Havalimanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın resmi karşılama töreninin ardından konaklayacağı Beştepe'ye geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan ABD Başkanı Donald Trump'ın buradan geçeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tarihi zirvesi ise birazdan başlayacak.
Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum