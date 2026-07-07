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Trump Ankara'da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker"

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Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı havalimanında karşıladı. Trump uçaktan inip muhafız alayına doğru yürüdü ve Türk askerlerine 'merhaba asker' sözleri ile selam verdi.

  1. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Trump Ankara da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker" 1

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

ABD Başkanı Donald Trump'I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Uçaktan inip muhafız alayına doğru yürüyen Trump, Türk askerlerine 'merhaba asker' sözleri ile selam verdi.

Trump Ankara da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker" 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a çiçek hediye etti.

Trump Ankara da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker" 3

Havalimanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın resmi karşılama töreninin ardından konaklayacağı Beştepe'ye geçmesi bekleniyor.

Trump Ankara da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker" 4

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME BEŞTEPE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan ABD Başkanı Donald Trump'ın buradan geçeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tarihi zirvesi ise birazdan başlayacak.

Trump Ankara da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker" 5

Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Trump Ankara da! Askerleri Türkçe selamladı: "Merhaba asker" 6

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Asker NATO Ankara Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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