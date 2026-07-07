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İlk karşılamada samimi diyalog! Erdoğan ve Trump'ın ne konuştukları ortaya çıktı

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Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya NATO zirvesi için gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında karşıladı. İki lider arasındaki samimi sohbet dikkat çekerken, aralarında geçen diyalog ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Havalimanı apronunda, çevirmen eşliğindeki ilk konuşması kameralara yansıdı.

İkilinin Katar'ın hediyesi olan başkanlık uçağı hakkında kısa bir sohbet ettiği duyuldu.

Ankara havalimanı apronundaki samimi karşılamadan sonra çevirmen eşliğinde kısa bir sohbet eden Trump ve Erdoğan, Katar hediyesi uçak hakkında yorum yaptı.

İlk karşılamada samimi diyalog! Erdoğan ve Trump ın ne konuştukları ortaya çıktı 1

"BU İLK UÇUŞU"

Sohbet sırasında Trump'ın, kullandığı uçağı işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak." dediği duyuldu.

İŞTE O KONUŞMA

Donald Trump: "This is the first flight of this plane. (...the first time.)" (Bu, bu uçağın ilk uçuşu. ...İlk defa.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evet, evet biliyorum. Duydum."

Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Tercüman (Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'dan geldi."

İlk karşılamada samimi diyalog! Erdoğan ve Trump ın ne konuştukları ortaya çıktı 2

Tercüman (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

Donald Trump: "Yeah, brand new. 800 million." (Evet, yepyeni. 800 milyon dolar değerinde)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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