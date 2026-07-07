İlk karşılamada samimi diyalog! Erdoğan ve Trump'ın ne konuştukları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Havalimanı apronunda, çevirmen eşliğindeki ilk konuşması kameralara yansıdı.

İkilinin Katar'ın hediyesi olan başkanlık uçağı hakkında kısa bir sohbet ettiği duyuldu.

Ankara havalimanı apronundaki samimi karşılamadan sonra çevirmen eşliğinde kısa bir sohbet eden Trump ve Erdoğan, Katar hediyesi uçak hakkında yorum yaptı.

"BU İLK UÇUŞU"

Sohbet sırasında Trump'ın, kullandığı uçağı işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak." dediği duyuldu.

İŞTE O KONUŞMA

Donald Trump: "This is the first flight of this plane. (...the first time.)" (Bu, bu uçağın ilk uçuşu. ...İlk defa.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evet, evet biliyorum. Duydum."

Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Tercüman (Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'dan geldi."

Tercüman (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

Donald Trump: "Yeah, brand new. 800 million." (Evet, yepyeni. 800 milyon dolar değerinde)