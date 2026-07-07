Dünyada birinci sıraya yükseldi! Trump'ın uçuşunu binlerce kişi takip etti

ABD Başkanı Donald Trump, bugün 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla Ankara'ya geldi.

Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Erdoğan ve Trump daha sonra Beştepe'ye geçerek açıklamalarda bulundu.

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞU OLDU

Dünyanın gözü Ankara'dayken, vatandaşların da gündemi Trump oldu. Trump'ın uçuşu uçuş takip platformu 'Flightradar24' verilerine göre dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu.

Uçuş, platformda '#1 Worldwide' etiketiyle dünyada en çok takip edilen uçuş olarak gösterildi.

Öte yandan Trump'ın uçağı Ankara'ya yaklaştığı sırada izleyici sayısı da anlık olarak arttı. Trump'ın Ankara'ya yaklaşmasıyla beraber 100 binden fazla kişi anlık olarak bu uçuşu takip etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır