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Dünyada birinci sıraya yükseldi! Trump'ın uçuşunu binlerce kişi takip etti

ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne getiren 'AF1' çağrı kodlu Air Force One başkanlık uçağı, uçuş takip platformu 'Flightradar24'te dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu. Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya yaklaştığı sırada anlık olarak 100 binden fazla kişi takip etti.

Dünyada birinci sıraya yükseldi! Trump'ın uçuşunu binlerce kişi takip etti

ABD Başkanı Donald Trump, bugün 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla Ankara'ya geldi.

Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Erdoğan ve Trump daha sonra Beştepe'ye geçerek açıklamalarda bulundu.

Dünyada birinci sıraya yükseldi! Trump ın uçuşunu binlerce kişi takip etti 1

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞU OLDU

Dünyanın gözü Ankara'dayken, vatandaşların da gündemi Trump oldu. Trump'ın uçuşu uçuş takip platformu 'Flightradar24' verilerine göre dünyanın en çok takip edilen uçuşu oldu.

Uçuş, platformda '#1 Worldwide' etiketiyle dünyada en çok takip edilen uçuş olarak gösterildi.

Dünyada birinci sıraya yükseldi! Trump ın uçuşunu binlerce kişi takip etti 2

Öte yandan Trump'ın uçağı Ankara'ya yaklaştığı sırada izleyici sayısı da anlık olarak arttı. Trump'ın Ankara'ya yaklaşmasıyla beraber 100 binden fazla kişi anlık olarak bu uçuşu takip etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Donald Trump abd
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