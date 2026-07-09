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Trump Ankara'da düğmeye bastı: Suriye için 47 yıllık dönem sona eriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarma kararı aldı. Kongre'ye resmi bildirim yapılırken 45 günlük süreç başladı.

Trump Ankara'da düğmeye bastı: Suriye için 47 yıllık dönem sona eriyor

ABD'nin Suriye politikasında 47 yıllık bir sayfa kapanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için Ankara'da bulunduğu sırada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşürken ülkeyi 1979'dan beri yer aldığı "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarma kararı aldı.

KARARI ANKARA'DA DUYURDU

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından Şara ile yapacağı görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin listeden çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna, "Neden yapmayayım?" karşılığını veren Trump, Şara'nın iyi bir iş çıkardığını söyledi ve ülkeyi listeden çıkaracağını açıkladı.

Trump Ankara da düğmeye bastı: Suriye için 47 yıllık dönem sona eriyor 1

Kararın Şara'ya da Ankara'daki görüşmenin ardından iletildiği bildirildi. Trump'ın Suriye liderine gönderdiği mektupta, ülkenin yeniden inşasının önündeki engellerin kaldırılması ve Amerikan şirketlerinin Suriye'de yatırım yapmasının önünün açılması vurgulandı.

Trump Ankara da düğmeye bastı: Suriye için 47 yıllık dönem sona eriyor 2

KONGRE'DE 45 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI

Trump yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongre'de 45 günlük inceleme süreci başladı. Sürecin tamamlanmasıyla Suriye'nin listeden çıkarılması resmiyet kazanacak.

Trump Ankara da düğmeye bastı: Suriye için 47 yıllık dönem sona eriyor 3

Söz konusu statü, ABD'nin Suriye'ye yönelik yardımlarını, savunma ihracatını ve bazı finansal işlemleri kısıtlıyordu. Kararın ticaret ve yatırımların önünü açması, ülkenin ekonomik toparlanmasına ve yeniden inşasına katkı sağlaması bekleniyor.

ABD yönetimi, kararda Şara yönetiminin terörle mücadelede attığı adımlar ile uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği güvencelerin etkili olduğunu açıkladı.

ŞAM'DAN İLK AÇIKLAMA: "TARİHTE KARA BİR SAYFAYI KAPATTIK"

Suriye yönetimi de Ankara'daki görüşmeyle başlayan süreci memnuniyetle karşıladı. Şam yönetimi, kararın ekonomik toparlanma, yeniden inşa, ticaret ve yatırımlar açısından yeni fırsatlar doğuracağını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise karara ilişkin, "Suriye tarihinde kara bir sayfayı kapattık" ifadelerini kullandı.

Trump Ankara da düğmeye bastı: Suriye için 47 yıllık dönem sona eriyor 4

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye abd
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