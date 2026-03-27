Trump "Az kalmıştı" dedi! ABD'den tam tersi açıklama: "Tehdit oluşturuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlenen kabine toplantısında "İran’ın fırlatacak çok az roketi kaldı" demişti. Reuters, ABD’nin İran’ın füze stoklarının yalnızca 3’te 1’inin imha edildiğini teyit edebildiğini öne sürdü. ABD'li kaynaklar, İran’ın elinde kalan füze ve İHA’ların yakın gelecekte Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilebilecek muhtemel ABD operasyonları için tehdit teşkil ettiğini kaydetti.

ABD’li kaynaklar, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarında İran’ın füze stoklarına ilişkin bir açıklama yaptı. İngiltere merkezli Reuters haber ajansının haberine göre ABD’li istihbarat kaynaklarına bağlı 5 kişi, ABD’nin İran’ın füze stoklarının yalnızca 3’te 1’inin imha edildiğini teyit edebildiğini açıkladı. Adı açıklanmayan kaynaklar, söz konusu İran füzelerinin akıbetinin belirsiz olduğunu ancak bombardımanların yer altı tünelleri ve sığınaklardaki füzelerin patlamasına, hasar görmesine veya enkaz altında kalmasına neden olduğunu belirtti.

"TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Kaynaklardan biri ayrıca, İran'ın insansız hava aracı (İHA) kapasitesiyle ilgili istihbaratın da benzer olduğunu ve bu unsurların da 3’te 1’inin imha edildiğine ilişkin belli bir kesinlik derecesi bulunduğunu aktardı. Aynı zamanda İran’ın elinde kalan füze ve İHA’ların yakın gelecekte Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilebilecek muhtemel ABD operasyonları için de tehdit teşkil ettiği kaydedildi.

TRUMP'IN İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Kaynakların açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün düzenlenen kabine toplantısında kullandığı "İran’ın fırlatacak çok az roketi kaldı" ifadeleriyle çelişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana İran’ın füze ve İHA saldırılarının yüzde 90 azaldığını bildirdi. Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) saldırılarının, İran’ın füze, İHA ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin yüzde 66’sına hasar verdiğini ya da imha ettiğini sözlerine ekledi.
Beyaz Saray’dan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump dün gerçekleştirdiği basın toplantısında İran’ın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini vurgulayarak, "Onları askeri olarak ezip geçtik. Hava kuvvetleri yok, donanmaları yok ve çok az füzeleri kaldı. Çok büyük bölümünü patlattık. Üretmeleri zor. İHA’lar konusunda da aynı şey geçerli. Liderleri yok. Fakat sorun şu; harika bir iş çıkarıp yüzde 99 oranında imha etsek dahi, geriye kalan yüzde 1’lik tehdit kabul edilemez. Çünkü bu, milyar dolarlık bir geminin gövdesine füze atılması demek olabilir. Fakat çok hızlı bir şekilde temizlenecek. Çünkü anlaşma istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

CENTCOM’dan yapılan son açıklamada ise ABD’nin "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında İran’da 10 binden fazla askeri hedefin vurulduğu ve sürecin öngörülen takvimin önünde ilerlediği belirtilmişti. Açıklamada, İran donanmasına ait en büyük gemilerin yüzde 92’sinin imha edildiğinin altı çizilmiş, ancak İran’ın imha edilen füze ve İHA kapasitesine ilişkin kesin sayılar verilmemişti.

27 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray'dan yeni gizemli paylaşım! "Yakında" diyerek duyurdularBeyaz Saray'dan yeni gizemli paylaşım! "Yakında" diyerek duyurdular
Muş’ta tarihi eser operasyonu: 25 parça ele geçirildiMuş’ta tarihi eser operasyonu: 25 parça ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

