Trump başlattı: Tüm dünyada ses getirmişti! "Tarihin en büyük" operasyonundan ilk görüntüler geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında bir terör şüphelisi, 4 çete üyesi ve çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlerin bulunduğu 538 kaçak göçmenin gözaltına alındığını ifade etti. Sözcü Leavitt ayrıca yüzlerce kaçak göçmenin askeri uçaklarla sınır dışı edildiğini aktardı.

"TARİHİN EN BÜYÜK KİTLESEL SINIR DIŞI OPERASYONU"

Leavitt, "Tarihin en büyük kitlesel sınır dışı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Sınır dışı edilenlerin uçağa bindirildiği anların fotoğrafını paylaşan Leavitt, "Sınır dışı uçuşları başladı.

"ABD'YE YASA DIŞI GİRERSENİZ CİDDİ SONUÇLARLA KARŞILAŞIRSINIZ"

Başkan Trump tüm dünyaya güçlü ve net bir mesaj gönderiyor: ABD'ye yasa dışı girerseniz ciddi sonuçlarla karşılaşacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Fox News fotoğraflardan birinin Texas eyaletine bağlı El Paso'daki Biggs Askeri Havaalanı'nda çekildiğini, uçağın 80 kişi taşıdığını ve Guatemala'ya doğru yola çıktığını aktardı.

KAÇAK TÜRKLER DE HEDEFE OTURABİLİR

NTV'de yer alan habere göre, Trump'ın kaçak göçmenler için verdiği emir son 4-5 yıldır artan şekilde ABD'ye kaçak şekilde giren Türk vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının kaçak yollarla geldiğini gösteriyodu.

Bu rakamın şu an 60 bini geçtiği tahmin ediliyor. Meksika ve Kanada sınırından yasadışı yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarının çoğu yakalandı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) resmi verilerine göre, kaçak giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da yakın zamana kadar 15 bin 151 kişiydi. Bu Türk vatandaşları, "kamp" adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların "cezaevi" olarak tanımladığı tutukevlerinde bulunuyor.

Kaçak geçiş yapanlar ile tutkuklu bulunanların sayısının 80 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu kişilerin tümü şu an sınırdışı edilebilir.

Kaynak: İHA-NTVBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır