Trump, bu kez ABD'nin yanı başındaki o ülkeyi hedef aldı: "Çin onları canlı canlı yer"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef alarak, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor. Çin onları canlı canlı yer" dedi. Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almış, Başbakan Carney'den 'vali' diye söz etmişti.

Trump, bu kez ABD'nin yanı başındaki o ülkeyi hedef aldı: "Çin onları canlı canlı yer"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

Trump, bu kez ABD nin yanı başındaki o ülkeyi hedef aldı: "Çin onları canlı canlı yer" 1

TRUMP'TAN KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY'E: "VALİ CARNEY"

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı. Trump, Carney'den 'vali' diye bahsetmişti.

Trump, bu kez ABD nin yanı başındaki o ülkeyi hedef aldı: "Çin onları canlı canlı yer" 2

"ÇİN, KANADA'YI CANLI CANLI YER"

Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

Kaynak: İHA

