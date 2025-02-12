Trump bunu da istedi: Meksika Körfezi'nin adını değiştirdi! Apple ve Google’da değişime onay verdi

Trump’ın imzaladığı kararname sonrasında, ABD’deki Coğrafi İsimler Sistemi bu ismi resmi olarak kabul etti ve teknoloji şirketleri, bu karara uyarak uygulamalarını güncelledi.

GOOGLE VE APPLE'DAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Beyaz Saray, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Apple Haritalar'daki isim değişikliğini duyurdu. Apple, Google’ın daha önce yaptığı adımı takip ederek, harita uygulamasındaki "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi.

Google, bu değişikliği 11 Şubat'ta duyurdu ve ABD kullanıcılarının artık haritalarda "Amerika Körfezi" ismini göreceğini bildirdi.

Meksika’daki kullanıcılar ise bu ismi görmeye devam ederken, diğer ülkelerdeki kullanıcılar her iki ismi birden görebilecek.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE "AMERİKA KÖRFEZİ" GÜNÜ

Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönünde hükümete talimat vermişti.

Kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor” ifadesi kullanıldı.

Trump, 9 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada, Meksika Körfezi üzerinden uçarken, bu tarihi günü "Amerika Körfezi Günü" olarak ilan etti.

Bu olayla birlikte, yeni adın duyurulmuş olması, Trump’ın bölgedeki sembolik etkisini artırmayı amaçladığı düşünüldü.

GOOGLE’IN AÇIKLAMASI NEDİR?

Google, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, resmi devlet kaynaklarında yapılan isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir bir politika izlediğini belirtti.

Bu bağlamda, Trump’ın talimatıyla "Meksika Körfezi" isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiğini ve Alaska’daki Denali Dağı’nın adının da "McKinley" olarak güncelleneceğini duyurulmuştu.

Google, bu tür resmi isim değişikliklerine uyma sorumluluğunun uzun vadeli bir şirket politikası olduğunu ifade etti.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır