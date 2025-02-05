Trump çiftini Cimer’e şikayet eden vatandaş, “75 dolardan 16 dolara” diye tepki gösterdi!

Bir vatandaş, eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı kripto para dolandırıcılığı yapmakla suçladı.

“BU İKİSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM”

Şikayetçi, kripto para biriminin değerinin 75 dolardan 16 dolara düştüğünü öne sürerek, Trump çifti hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.

“Amerikan başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump kripto para çıkarıp insanları dolandırmıştır 75 dolardan 16 dolara düştü bu ikisinden şikayetçiyim” diyerek şikayet etmiş.

Olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar bu tür şikayetlerin CİMER üzerinden yapılmasını ilginç buldu.

Trump ve eşi, kripto para dünyasında daha önce yatırımcılar tarafından tartışma konusu olmuşlardı.