Trump çok konuşulan kararını telefon görüşmesinden sonra erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Von der Leyen'in 1 Haziran 2025 olarak belirlenen yüzde 50'lik tarife için ek süre talebinde bulunduğunu belirten Trump, bunun üzerine tarifeyi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıkladı. Trump, AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin hızlıca başlayacağını kaydeden von der Leyen'e ilgisi için de teşekkür etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'la iyi bir görüşme yaptığını vurgulayarak, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor. Avrupa, ticaret anlaşması görüşmelerini hızlı ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır. İyi bir anlaşmaya varmak için 9 Temmuz'a kadar zamana ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır