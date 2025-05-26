HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump çok konuşulan kararını telefon görüşmesinden sonra erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump çok konuşulan kararını telefon görüşmesinden sonra erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Von der Leyen'in 1 Haziran 2025 olarak belirlenen yüzde 50'lik tarife için ek süre talebinde bulunduğunu belirten Trump, bunun üzerine tarifeyi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıkladı. Trump, AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin hızlıca başlayacağını kaydeden von der Leyen'e ilgisi için de teşekkür etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'la iyi bir görüşme yaptığını vurgulayarak, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor. Avrupa, ticaret anlaşması görüşmelerini hızlı ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır. İyi bir anlaşmaya varmak için 9 Temmuz'a kadar zamana ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştıYeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştı
Karadeniz'e gidecek bu hastalar dikkat!Karadeniz'e gidecek bu hastalar dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.