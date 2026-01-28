Trump'tan İran'a gözdağı: 'Venezuela'ya gidenden daha büyük'

Gözler yeniden ABD-İran arasındaki gerilime çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Trump son açıklamasında İran'a gözdağı vererek, "Umarım masaya otururlar" dedi. ABD gemileri ise İran'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Donald Trump'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln (gemi) önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Umuyorum ki İran hızla 'masaya oturur' ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma olur. Nükleer silah yok. Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli. İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin.