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Trump duyurdu! İran, ABD helikopterini düşürdü

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada İran'ın ABD ordusuna ait Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Trump bu saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu.

Trump duyurdu! İran, ABD helikopterini düşürdü
Recep Demircan

İran, ABD ordusuna ait Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump bu saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti.

Trump duyurdu! İran, ABD helikopterini düşürdü 1

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"Büyük ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim ki, dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü. İki pilotun her ikisi de güvende ve yaralanmamış durumda.

Trump duyurdu! İran, ABD helikopterini düşürdü 2

Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri, zorunluluk gereği, bu saldırıya yanıt vermek zorundadır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler!"

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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