Trump duyurdu! İran, ABD helikopterini düşürdü

İran, ABD ordusuna ait Apache helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump bu saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti.

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"Büyük ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim ki, dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü. İki pilotun her ikisi de güvende ve yaralanmamış durumda.

Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri, zorunluluk gereği, bu saldırıya yanıt vermek zorundadır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler!"