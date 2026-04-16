Trump duyurdu! İsrail ile Lübnan 10 günlük ateşkes konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan’ın bu gece TSİ 00.00 itibarıyla başlayacak olan 10 günlük ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Trump, "Dünya genelinde 9 savaşı sonlandırmaktan büyük şeref duydum, bu da 10.’su olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhteşem görüşmeler gerçekleştirdim. İki lider, ülkeleri arasında barışın sağlanması amacıyla bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

"NETANYAHU VE AOUN'U BEYAZ SARAY'A DAVET EDECEĞİM"

Trump, Lübnan ve İsrail arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çalışmalar için ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’e talimat verdiğini bildirdi. Trump, "Dünya genelinde 9 savaşı sonlandırmaktan büyük şeref duydum, bu da 10.’su olacak" dedi.
Trump ayrıca, “Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Aoun’u 1983’ten bu yana İsrail ve Lübnan arasındaki ilk anlamlı görüşmeler için Beyaz Saray’a davet edeceğim. İki taraf da barış görmek istiyor ve ben de bunun çok hızlı şekilde yaşanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HAZIRLIK YAPIYOR

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu üst düzey komutanları, Lübnan'ın güneyini işgal eden birliklere ateşkes için hazırlanmaları yönünde talimat verdi.

İsrail ordusu yetkilileri, birliklerin bu akşam 19:00 ile gece yarısı arasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Öte yandan adını açıklamak istemeyen Lübnanlı üst düzey kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bu akşam ateşkes ilan edeceğine dair kendilerine henüz herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.
Kaynak: İHA

