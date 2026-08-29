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Trump 'en büyük anlaşma' diyerek duyurdu! O ülke doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktardı. Trump ayrıca "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadesini kullandı.

Trump 'en büyük anlaşma' diyerek duyurdu! O ülke doğruladı

AA'nın haberine göre Başkan Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.

Trump en büyük anlaşma diyerek duyurdu! O ülke doğruladı 1

"DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI"

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile petrol anlaşması yaptıklarını doğrulayarak ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Devlet televizyonu VTV'deki habere göre, Rodriguez, Trump'ın, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptıkları açıklamasını değerlendirdi.

Trump en büyük anlaşma diyerek duyurdu! O ülke doğruladı 2

"İLİŞKİLERDE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Rodriguez, ABD ile ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktasını" yaşadıklarını kaydederek, anlaşmanın özel sektör temsilcilerinin katılımıyla petrol üretimini “kayda değer oranda artırmaya” imkan sağlayacağını belirtti.

ABD ile varılan mutabakat kapsamında Rodriguez, "65 milyar varillik kanıtlanmış potansiyel, 100 milyar doların üzerinde yatırım ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri" getirecek 17 stratejik sahanın geliştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Trump en büyük anlaşma diyerek duyurdu! O ülke doğruladı 3

Rodriguez, tarihi petrol anlaşmasının, dünyada kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın hidrokarbon sanayisini geliştirmeye dönük "stratejik altyapısının ihyası ve yeniden inşasına yönelik kayda değer bir yatırım akışı" sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu yatırımların önemine değinen Rodriguez, "Bu yatırımlar yalnızca sanayimizin ihyasına ve modernizasyonuna değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, yarımküremizin enerji güvenliğine ve uluslararası piyasalarda daha büyük bir denge sağlanmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Petrol abd trump
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