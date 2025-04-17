Trump, Fed Başkanı Powell’ın işine son verilmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda ‘çok geç kaldığını’ kaydederek, işine son verilmesini istedi. Trump, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 7'nci kez düşürmeye hazırlanırken, Fed Başkanı'nı ‘her zaman çok geç davranmak ve hatalı olmakla’ suçladı.

“POWELL'IN İŞİNE BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ”

Powell'ın dünkü açıklamalarının ‘tümüyle rezalet’ olduğunu aktaran Trump, ABD'nin tarifelerle ‘zenginleştiğini’ ve birçok ürünün fiyatının düştüğünü ifade etti. Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini bildiren Trump, “Powell'ın işine bir an önce son verilmeli” dedi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır