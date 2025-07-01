HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump: "Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkesin gelecek hafta sağlanabileceğini ifade etti. Trump ayrıca anlaşmazlık yaşadığı ABD’li milyarder Elon Musk’ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruya, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi.

Trump: "Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida’daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu. Donald Trump, 7 Temmuz Pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze ve İran’daki durumu ele alacaklarını söyledi. Trump, İsrail ile Hamas arasında gelecek hafta ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, "Bunun (ateşkesin) gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. (Gazze’deki) Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump: "Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz" 1

"MUSK’I SINIR DIŞI EDEBİLİRİZ"

Trump, ayrıca arasındaki gerilimin yeniden yeniden arttığı ve Mayıs ayına kadar Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri olarak görev yapan milyarder Elon Musk’ı sınır dışı edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi. Trump, Musk’ın vergi indirimi yasa tasarısına karşı çıkma sebebinin, tasarının elektrikli araçlara yönelik desteğe son verilmesi olduğunu söyledi. Trump, "Çok üzgün, ama biliyorsunuz bundan çok daha fazlasını kaybedebilir. Elon bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" şeklinde konuştu.
Trump ayrıca, Musk’ın Mayıs ayı sonlarında istifa etmeden önce başkanlığını yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) Musk’ın şirketlerinin ABD hükümetinden aldığı teşvikleri kesmeyi düşünebileceğini söyledi.
Musk, ABD, Kanada ve Güney Afrika (doğduğu yer) vatandaşlığına sahip.

Trump: "Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz" 2

TRUMP-MUSK ARASINDAKİ GERİLİM

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın kurucu ortağı ve CEO’su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump’ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump’a en yakım isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD’yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt!Trump'tan "Elon Musk'a sınır dışı" sorularına olay yanıt!
Kaldırım işgaline zabıta müdahalesiKaldırım işgaline zabıta müdahalesi

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral görevinden istifa etti

Fenerbahçe'den PSG'ye transfer çıkarması..

Fenerbahçe'den PSG'ye transfer çıkarması..

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

TBMM’de dikkat çeken protesto: Salavat getirdi...

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.