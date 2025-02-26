Trump Gazze'nin 'plan' sonrası halini paylaştı! Skandal video: Netanyahu ile Trump sahilde güneşleniyor...

Trump, ikinci başkanlık dönemine de hızlı girdi önce Bitcoin ardından Ukrayna meselesi derken geçtiğimiz haftalarda Gazze hakkındaki planı tüm dünyada yankı uyandırdı. Trump'ın Gazze'yi devralma planının detayları başta Orta Doğu sonra tüm dünya çapında tepkiyle karşılandı. Fakat İsrail ve en yakın müttefiki ABD bu planı faal hale getirmek için her yolu deniyor. Son olarak Trump'ın sosyal medyadan paylaştığı video ise görenleri şoke etti.

SKANDAL VİDEO

Trump'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan videoda, Trump'ın planı sonrası Gazze'deki hayat gösterilmiş.

Binlerce çocuğun açlık ve susuzluktan öldüğü Gazze Şeridi'nde Trump'ın planı sonrası, SpaceX'in sahibi ve Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi Elon Musk para saçtığı görüntüler yer aldı.

Öte yandan Gazze'de sahilde İsrail Başbakanı ve katliamların birinci sorumlusu Binyamin Netanyahu ile Trump'ın güneşlenirken kareleri yer aldı.

İşte 'pes' dedirten o görüntüler:

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.