HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Gazze'nin 'plan' sonrası halini paylaştı! Skandal video: Netanyahu ile Trump sahilde güneşleniyor...

Trump Gazze'nin 'plan' sonrası halini paylaştı! Skandal video: Netanyahu ile Trump sahilde güneşleniyor...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.02.2025 10:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda bahsettiği 'Gazze'yi devralma' planı tüm dünyada büyük tepki toplamıştı. Gazze'yi resmi olarak işgal anlamına gelen bu plan sonrası Trump'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı Gazze'nin plan sonrası son hali ise adeta 'pes' dedirtti. İşte Trump'ın istediği o Gazze!

Trump Gazze'nin 'plan' sonrası halini paylaştı! Skandal video: Netanyahu ile Trump sahilde güneşleniyor...

Trump, ikinci başkanlık dönemine de hızlı girdi önce Bitcoin ardından Ukrayna meselesi derken geçtiğimiz haftalarda Gazze hakkındaki planı tüm dünyada yankı uyandırdı. Trump'ın Gazze'yi devralma planının detayları başta Orta Doğu sonra tüm dünya çapında tepkiyle karşılandı. Fakat İsrail ve en yakın müttefiki ABD bu planı faal hale getirmek için her yolu deniyor. Son olarak Trump'ın sosyal medyadan paylaştığı video ise görenleri şoke etti.

2q

SKANDAL VİDEO

Trump'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan videoda, Trump'ın planı sonrası Gazze'deki hayat gösterilmiş.

Binlerce çocuğun açlık ve susuzluktan öldüğü Gazze Şeridi'nde Trump'ın planı sonrası, SpaceX'in sahibi ve Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi Elon Musk para saçtığı görüntüler yer aldı.

qwe

Öte yandan Gazze'de sahilde İsrail Başbakanı ve katliamların birinci sorumlusu Binyamin Netanyahu ile Trump'ın güneşlenirken kareleri yer aldı.

İşte 'pes' dedirten o görüntüler:

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ YENİDEN YERLEŞTİRME PLANI

Başkan Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

sd

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

sdqd

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.

Ateş yaktığı binayı alevler sardı, yardıma gelenlere bağırdıAteş yaktığı binayı alevler sardı, yardıma gelenlere bağırdı
Müstehcen animasyon filmlerini öğrencilere izletmişMüstehcen animasyon filmlerini öğrencilere izletmiş
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze netanyahu trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Trump'tan ABD vatandaşlığı için çarpıcı hamle! Satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

AK Parti'den yeni hamle! Cezaevlerini boşaltacak adım geldi... O hükümlüler için tahliye yolu göründü

Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

İlanlarda göze çarptı, bir bir kapanıyor

İlanlarda göze çarptı, bir bir kapanıyor

6 ilin milletvekili sayısı değişti! İşte il il tam liste…

6 ilin milletvekili sayısı değişti! İşte il il tam liste…

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.