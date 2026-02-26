HABER

Trump'ı kızdıracak gelişme! Gümrük tarifelerinin ardından şimdi de İran... Gözler gelecek haftaya çevrildi

ABD Başkanı Trump'ı kızdıracak bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın Kongre'nin onayı olmaksızın İran'a askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik tasarıyı haftaya genel kurul gündemine getirmeye hazırlanıyor. Son olarak ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın gümrük tarifelerini yetkisiz diyerek iptal etmişti.

Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu savaş yetkileri yasa tasarısını gelecek hafta gündeme getireceklerini belirtti. Meeks, açıklamasında, Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Demokrat Ro Khanna'nın ortaklaşa hazırladığı ve Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını engelleyen savaş yetkileri tasarısının önemini vurguladı.

"OYLANMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Demokrat Kongre üyesi, "Kongre önümüzdeki hafta yeniden toplandığında, iki partinin ortak Khanna-Massie Savaş Yetkileri Tasarısı'nı Temsilciler Meclisi gündemine getirip oylanmasını sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Massie ve Khanna tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri güç kullanmadan önce Kongre'den yetki almasını gerektiriyor.

Tasarıyı destekleyen temsilciler, Anayasa'nın savaş ilan etme yetkisini Kongre'ye verdiğini ve tek taraflı herhangi bir askeri eylemin bu ilkeyi ihlal edeceğini savunuyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde tasarının geçip geçmeyeceği merakla beklenirken, Demokratların tamamına yakını ve Cumhuriyetçilerin bazıları İran konusunda askeri bir seçeneğe temkinli yaklaşıyor.

GÜMRÜK TARİFELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın gümrük tarifeleri yargıya taşınmış ve ABD Yüksek Mahkemesi söz konusu tarifeleri Trump'ın yetkisi olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

