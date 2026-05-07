HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ı kızdıracak hamle! ABD'nin 'Özgürlük Operasyonuna' Suudi Arabistan çelmesi

ABD basınında, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için tasarlanan 'Özgürlük Projesi' Suudi Arabistan engeline takıldı. Suudi Arabistan'ın üs ve hava sahasını kullanıma kapatması bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadı.

Trump'ı kızdıracak hamle! ABD'nin 'Özgürlük Operasyonuna' Suudi Arabistan çelmesi

NBC News'ün isimlerini vermek istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon, Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yarattı.

Trump ı kızdıracak hamle! ABD nin Özgürlük Operasyonuna Suudi Arabistan çelmesi 1

TRUMP'IN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Yetkililer, Suudi Arabistan yönetiminin, ABD ordusunun Prens Sultan Hava Üssü'nden uçuş gerçekleştirmesine ve ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdiğini öne sürdü.

Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadığını ileri süren yetkililer, bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici askıya aldığını iddia etti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkilisi, bölgedeki müttefiklerin konu hakkında önceden haberdar edildiğini savundu.

Trump ı kızdıracak hamle! ABD nin Özgürlük Operasyonuna Suudi Arabistan çelmesi 2

ÖZGÜRLÜK PROJESİ NEYİ KAPSIYORDU?

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son seçimi bilmişti! Yeni ankette dengeler değişti: Fark yüzde 6Son seçimi bilmişti! Yeni ankette dengeler değişti: Fark yüzde 6
Burcu Köksal sessiz, CHP'den ilk açıklamaBurcu Köksal sessiz, CHP'den ilk açıklama

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan abd trump Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Sezon finali belli oldu! Sevilen oyuncudan ayrılık kararı

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.