Trump'ı kızdıracak rapor! Hem ABD hem İsrail istihbaratı paylaştı: Nükleer tesisler imha edilmedi

ABD ve İsrail istihbaratı tarafından yapılan değerlendirmeler, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların İran’ın nükleer programı için kilit önemde olan tesisleri imha etmediği tespitinde bulundu.

"BİRKAÇ AY GERİLEMESİNE NEDEN OLDU"

ABD istihbaratı tarafından gerçekleştirilen bir ön değerlendirme, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’daki üç nükleer tesise gerçekleştirdiği saldırıların, İran’ın nükleer programının temel unsurlarını imha etmediği ve muhtemelen programın sadece birkaç ay gerilemesine neden olduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY REDDETTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerinin tamamen imha edildiğine dair açıklamalarıyla ters düşen bu değerlendirme, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından reddedildi. Leavitt, "Bu sözde değerlendirme, tamamen yanlıştır" dedi.

İSRAİL İSTİHBARATI: TAMAMEN İMHA ETMEDİ

İsrail istihbaratı tarafından paylaşılan bir değerlendirmede ise ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını "birkaç yıl" gerilettiği fakat tamamıyla imha etmediği belirtildi. İsrailli üst düzey bir yetkili İsrail basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarının her şeye rağmen yararlı olduğu ve bu sayede müzakereler yoluyla elde edilemeyecek sonuçlar elde edildiğini söyledi.

3 NÜKLEER TESİS HEDEF ALINMIŞTI

İsrail basını, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların İran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden teşebbüs etmesini engelleme açısından caydırıcı olacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

ABD ordusu, 22 Haziran’da B-2 Spirit bombardıman uçakları ile İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır