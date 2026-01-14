HABER

Trump'ı kızdıran protesto! Duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaret ettiği otomotiv fabrikasında gergin anlar yaşandı. Ziyaret sırasında kalabalıktan bir kişinin Trump’a “pedofil koruyucusu” diye bağırdığı duyuldu. Yaşananlara sinirlendiği görülen Trump’ın, söz konusu kişiye küfür ederek karşılık verdiği ve ardından orta parmak gösterdiği anlar kameralara yansıdı. Beyaz Saray'dan ise açıklama geldi.

Tüm dünyanın gündemindeki isim ABD Başkanı Donald Trump bu kez de ettiği küfürle dünya basınında haber oldu. Bir otomotiv fabrikasını ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, kalabalığın arasından gelen bir sesle neye uğradığını şaşırdı.

TRUMP'A ŞOK TEPKİ

Bir kişinin ABD Başkanı Trump'a “pedofil koruyucusu” diye bağırdığı duyuldu.

KÜFÜRLE YANIT VERİP ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

Bunun üzerine sinirlenen Trump'ın söz konusu kişiye peş peşe “s… git” diyerek yanıt verdiği ve ardından orta parmağını kaldırdığı görüldü.

Trump ı kızdıran protesto! Duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi 1

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

Trump ı kızdıran protesto! Duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi 2

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Yunus Paksoy'un sosyal medya hesabından aktardığına göre Beyaz Saray'dan ise “Bir deli, tam bir öfke krizi içinde vahşice küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi.” açıklaması geldi.

