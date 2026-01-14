Trump'ı kızdıran protesto! Duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Tüm dünyanın gündemindeki isim ABD Başkanı Donald Trump bu kez de ettiği küfürle dünya basınında haber oldu. Bir otomotiv fabrikasını ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, kalabalığın arasından gelen bir sesle neye uğradığını şaşırdı.

TRUMP'A ŞOK TEPKİ

Bir kişinin ABD Başkanı Trump'a “pedofil koruyucusu” diye bağırdığı duyuldu.

KÜFÜRLE YANIT VERİP ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

Bunun üzerine sinirlenen Trump'ın söz konusu kişiye peş peşe “s… git” diyerek yanıt verdiği ve ardından orta parmağını kaldırdığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Yunus Paksoy'un sosyal medya hesabından aktardığına göre Beyaz Saray'dan ise “Bir deli, tam bir öfke krizi içinde vahşice küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi.” açıklaması geldi.