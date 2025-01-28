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  4. Trump'ı şoke eden fotoğraf! Yeni cephe mi açılacak: 4 ülke başbakanı akşam yemeğinde

Trump'ı şoke eden fotoğraf! Yeni cephe mi açılacak: 4 ülke başbakanı akşam yemeğinde

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.01.2025 10:19
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ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk andan itibaren sürdürdüğü aktif ve proaktif dış politika stratejisinin son nüvesi de Grönland olmuştu. Trump'ın ele geçirmek istediği Grönland'la ilgili hem Avrupa Birliği (AB) hem de kuzey ülkeleri harekete geçti. Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya başbakanları da Trump'a karşı bir cephe oluşturdu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in evinde yenen akşam yemeği de Trump'a bir atıf olarak nitelendiriliyor.

Trump'ı şoke eden fotoğraf! Yeni cephe mi açılacak: 4 ülke başbakanı akşam yemeğinde

ABD'de 2. defa seçilerek başkan olan Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak istiyor. Trump'ın bu yayılmacı politikası hem AB hem de kuzey ülkeleri tarafından sert tepkilerle karşılandı. Son olarak kuzey ülkelerinden Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'in başbakanları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in evinde akşam yemeği yiyerek Trump'a atfen mesaj paylaştı.

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TRUMP'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Trump ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen; Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile evde akşam yemeği yedi. Danimarkalı lider, evindeki toplantıyı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

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"BÖLGESEL SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİMİZİ ELE ALDIK"

Frederiksen, paylaşımına eklediği notta "Buradan kısa bir durum güncellemesi yapmak istiyorum” diyerek şunları yazdı: “Bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten Kuzey ülkelerinden meslektaşlarımı kendi evimde akşam yemeğine ağırlıyorum. Daha önce Başbakanlık'ta bir toplantı gerçekleştirmiştik."

Frederiksen, şunları ekledi: “Ve içinde bulunduğumuz bu yeni ve daha öngörülemez gerçeklikte, güçlü ve yakın ittifaklar ile dostlukların önemi daha da artmış durumda. Bugünkü toplantımızda bölgesel savunma ve güvenlik iş birliğimizi ele aldık. Durumun ciddiyetini paylaşıyoruz. Ve kendi adıma, savunma ve güvenliğin Danimarka, Kuzey ülkeleri ve Avrupa'nın geri kalanında öncelikli olmaya devam edeceğinden ve etmesi gerektiğinden en ufak bir şüphe duymuyorum.

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"DANİMARKA YALNIZ DEĞİL"

Kendisine ulaşan pek çok kişinin dünyadaki durumdan endişeli olduğunu da ifade eden Danimarkalı lider, "Bunu çok iyi anlıyorum. Şunu unutmamalıyız ki Danimarka yalnız değil" dedi.

"Ortak değerleri paylaştığımız birçok yakın müttefikimiz var. Ve hepimizin daha güçlü hale getirmek için yoğun çaba gösterdiği bir kıtaya aitiz" vurgusu yapan Danimarka Başbakanı, "Bu, hükümetin ve benim başbakan olarak önemli bir görevimdir. Bu yalnızca askeri açıdan değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da geçerli" diye ekledi.

TRUMP'IN GRÖNLAND PLANI NEDİR?

Trump, Danimarka’ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland’ı ABD’nin bir parçası yapmanın ülkesi için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemiş, bunun için güç kullanma ve ekonomik baskı uygulama seçeneklerini göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı. Trump, görevi devraldıktan sonra gazetecilerden Grönland’a ilişkin sorusu üzerine “Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Danimarka’nın buna rıza göstereceğine eminim. Oranın bakımı ve muhafazası onlara çok paraya mal oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
Grönland Danimarka Finlandiya İsveç Norveç Donald Trump abd
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu adamlarla aynı seviyeye gelmemiz için 140 fırın ekmek yememiz lazım, masanın mütevazılığına bakar mısınız? İtibardan tasarruf oluyormuş demek ki değil mi?
Bu fakirlere yemek sepetinden bir kaç parça yemek ısmarlayasım geldi, şaka bir yana böyle yöneticileri ülkemizde ancak rüyada görürüz.
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