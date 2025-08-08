HABER

Trump'ı telefonda çileden çıkaran sözler! ABD basınına bomba gibi düştü: İsrail'i karıştıran iddia

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliam sürerken açlık olmadığını öne sürmüştü. ABD basınına bomba gibi bir iddia düştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu'nun bu iddiasına sinirlenip telefonda bağırdığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde açlık olmadığını iddia etmesi üzerine bağırarak, yardımcılarının kendisine bölgedeki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği bildirildi.

GÖRÜŞME TALEBİ NETANYAHU'DAN

NBC News'te yer alan haberde, Trump'ın 28 Temmuz'da İskoçya ziyareti sırasında Gazze'de gerçek açlık olduğu açıklaması üzerine Netanyahu'nun ABD Başkanı ile telefonda görüşmek istediği belirtildi. Talebin ardından Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki durumu ele almak için 28 Temmuz'da telefonda görüştüğü ifade edildi.

NETANYAHU'NUN SKANDAL İDDİASI

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Trump'a "Gazze'de yaygın açlık olmadığını bunun Hamas tarafından uydurulduğunu" savunduğu kaydedildi.

TRUMP SÖZÜNÜ KESİP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladığı ve yardımcılarının kendisine Gazze'deki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği aktarıldı.

İSRAİL İDDİAYI YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi ise telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya bağırdığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Açıklamada, söz konusu haberin "asılsız olduğu" savunuldu.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL İÇİN SINIRA ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR

Öte yandan NBC'deki haberde, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı için sınıra askeri yığınak yaptığı da bildirildi. Haberde, uydu fotoğraflarının İsrail ordusunun Gazze kentine karadan başlatılması beklenen işgal öncesi sınırda yığınak yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planın bu sabah Güvenlik Kabinesi'nde onaylandığını bildirmişti.

(AA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
