Trump ile Putin arasında kritik görüşme! Ukrayna ve İran meseleleri ele alındı, 'diplomasi' vurgusu öne çıktı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Başkanı Putin arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ana başlıkları Ukrayna ve İran meseleleri oldu.

GÖRÜŞME SONRASI KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trump, Ukrayna'daki çatıışmaların hızlı bir şekilde durudulması konusunu tekrar gündeme getirdi. Putin, Ukrayna konusunun müzakere yoluyla çözüm aramaya devam ettiklerini, Rusya'nın konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

PUTİN: "İRAN MESELESİ DİPLMASİ İLE GÖZÜLÜR"

Putin, İran meselesinin ise sadece diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı."