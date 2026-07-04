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Trump ilk Anıtkabir'i ziyaret edecek! Detaylar belli oldu

NATO zirvesi için bin kişilik ekiple Ankara'ya gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmesi beklenirken, Trump hemen ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Trump ilk Anıtkabir'i ziyaret edecek! Detaylar belli oldu
Devrim Karadağ

Ankara’da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne günler kaldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere 32 üye devletin devlet ve hükümet başkanlarının katılması bekleniyor. Zirvenin en dikkati çeken konuğu olan ABD Başkanı Trump”ın Ankara ziyaretinin ayrıntıları da netleşmeye başladı.

BİN KİŞİLİK EKİPLE GELİYOR

Nefes'in Reuters’tan aktardığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump zirve ve öncesindeki ziyaretler için 7 Temmuz’da Ankara’da olacak. Yaklaşık bin kişiden oluşan ekibi ise günler öncesinden Ankara’ya gelerek hazırlık yapacak.

Trump ilk Anıtkabir i ziyaret edecek! Detaylar belli oldu 1

GÜNLER ÖNCESİNDEN HAZIRLIK YAPACAKLAR

Güvenlikten lojistiğe kadar pek çok alanda çalışacak ekiplerin Ankara’da görev yapacak ABD personeli Trump’tan günler önce Ankara’ya gelecek ve hazır bekleyecek. Özel servis ajanları, lojistik ekipler

Trump’ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek.

ATLI BİRLİKLER KONVOYDA

Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe’ye geçecek.

Trump ilk Anıtkabir i ziyaret edecek! Detaylar belli oldu 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump’ı Beştepe’de resmi törenle karşılayacak.

Beştepe’ye geliş yolunda Trump’ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.

Trump ilk Anıtkabir i ziyaret edecek! Detaylar belli oldu 3

ÖNEMLİ KONULAR MASADA

Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta milli muharip uçak KAAN’da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze’deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump’ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

Trump’ın heyetinde ABD Savunma Bakanlığı ile NATO’dan sorumlu üst düzey askeri ve diplomatik yetkililerin de bulunması bekleniyor. Öte yandan Ankara’da NATO Zirvesi kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun programı da netleşti. Zirve’nin ilk gününde ATO Congresium’da düzenlenen forum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak. Forumda İsveç merkezli havacılık ve savunma şirketi Saab, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus ve ABD merkezli, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Northrop Grumman gibi önemli şirketlerinin yanı sıra Türk savunma sanayii firmaları da yer alacak. Şirketler arası iş birliği imkanları ve sektör temsilcileri arasında temasların öne çıkacağı etkinlikte çeşitli mutabakat muhtıraları da imzalanacak. Forum akşam geç saatlere kadar devam edecek.

ZİRVE ÖNCESİ YİNE ELEŞTİRDİ

Trump, NATO’nun mali yükünü ABD’nin üstlendiğine yönelik uzun süredir dillendirdiği eleştirilerini zirve öncesi yeniden hatırlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, hem ittifakın finansman yapısını hem de müttefiklerin İran savaşındaki tutumunu bir kez daha hedef aldı. Trump paylaşımında, ABD’nin 2014-2025 döneminde 999 milyar dolar harcama yaptığını belirterek, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya’nın katkılarını sıraladı; Almanya ile bazı ülkelerin ise “çok daha düşük” seviyede olduğunu iddia etti. Trump bir diğer paylaşımında da şu ifadeleri kullanı: “İlişki karşılıklı olmadığı halde, ABD’nin bu tek taraflı yolda ilerlemeye devam etmesi saçmalık. Onlar bizim yanımızda değillerdi!”

Trump, İran savaşı sürecindeki açıklamalarında da bazı NATO müttefikleri “korkak” olarak nitelendirmişti.

ODTÜ YURTLARI BOŞALTILIYOR

Ankara’daki NATO güvenlik önlemleri üniversitelere kadar uzandı. Önlemler kapsamında ODTÜ yurtlarının boşaltılacağı öğrenildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetiminin duyurusuna göre, 6-12 Temmuz tarihleri arasında “güvenlik tedbirleri” sebebi ile kampüse personel ve araç girişlerinde kısıtlamalar olacağı, bu süre boyunca yurtlarda konaklama, yemek, temizlik ve diğer destek hizmetlerinin sunulmayacağının bilgisi verildi.

Trump ilk Anıtkabir i ziyaret edecek! Detaylar belli oldu 4

Ayrıca kantinlerin de kapalı olacağı belirtildi. Yurtların en geç 4 Temmuz’da boşaltılması gerektiği ve yurtların 13 Temmuz itibarıyla tekrardan kullanılabileceği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Donald Trump Anıtkabir
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