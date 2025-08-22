Trump'ın 500 milyon dolarlık cezası iptal edildi!

ABD'de New York Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'a karşı açılan davadaki yaklaşık 500 milyon dolarlık ‘dolandırıcılık’ cezasını reddetti. Mahkeme, Trump'ın büyük oğulları ile onlara ait şirketteki bir yöneticinin ‘vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları’ yönündeki alt mahkemenin kararını onadı. Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın ise ‘aşırı bir para cezası’ olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

TRUMP 'ZAFER' OLDUĞUNU KAYDETTİ!

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir ‘zafer’ olduğunu kaydetti. Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır