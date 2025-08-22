HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın 500 milyon dolarlık cezası iptal edildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 500 milyon dolarlık ‘dolandırıcılık’ cezasının iptal edildiği bildirildi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir ‘zafer’ olduğunu kaydetti.

Trump'ın 500 milyon dolarlık cezası iptal edildi!

ABD'de New York Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'a karşı açılan davadaki yaklaşık 500 milyon dolarlık ‘dolandırıcılık’ cezasını reddetti. Mahkeme, Trump'ın büyük oğulları ile onlara ait şirketteki bir yöneticinin ‘vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları’ yönündeki alt mahkemenin kararını onadı. Ancak Temyiz Mahkemesi, Başkan'a ve şirketine kesilen ve bugün itibarıyla 527 milyon doları bulan cezanın ise ‘aşırı bir para cezası’ olduğuna hükmederek bu cezayı reddetti.

TRUMP 'ZAFER' OLDUĞUNU KAYDETTİ!

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının kendisi için bir ‘zafer’ olduğunu kaydetti. Trump, "Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de panik katlandıİzmir'de panik katlandı
Valilik talimat vermişti! Sokak sokak gezip topladılarValilik talimat vermişti! Sokak sokak gezip topladılar

Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Ölüme atladı

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

Boş sandalyelerin sebebini Fenerbahçe maçına bağladı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.