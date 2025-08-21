HABER

Trump'ın açıklaması gündem oldu! Herkes ne anlama geldiğini merak ediyor: "İlginç zamanlar bizi bekliyor"

Bugün Rusya-Ukrayna hattından birçok açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, olası Putin görüşmesi için Türkiye'yi işaret ederken, Rus tarafı da Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlginç zamanlar bizi bekliyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün Rusya - Ukrayna hattında sıcak saatler yaşandı. İki ülkeden barış görüşmelerine yönelik olumlu açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde Türkiye'nin barış için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump da bugün Ukrayna - Rusya savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, selefi Joe Biden'ın, Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini vurguladı. Trump, Kiev yönetiminin bu şekilde zafere ulaşmasının imkansız olduğunu belirtti.

KAZANMA ŞANSI OLMADIĞINI SAVUNDU

Bu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeten Trump, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını savundu. Trump ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna'nın yalnızca savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini iddia etti.

"İLGİNÇ ZAMANLAR BİZİ BEKLİYOR"

Açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Ukrayna'daki savaşın asla başlamayacağını kaydeden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı, sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

