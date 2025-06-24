İran - İsrail savaşında son dakika gelişmeleri! İran'dan önce füze saldırısı ardından 'ateşkes başladı' duyurusu

İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını, daha önceki 4 dalgada 10'dan fazla füze ateşlendiğini ve bunlardan birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet ettiğini kaydetmişti.

İsrail acil yardım servisi 3 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İSRAİL ORDUSU: "4 İRAN İHA’SINI DÜŞÜRDÜK"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İsrail ile İran arasında olası bir ateşkese dair umutlar sürerken, İsrail ordusundan kritik bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

"01.34 ile 01.35 saatleri arasında Güney Golan bölgesine düşman bir hava aracının girdiğinin tespit edilmesinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri İran’dan fırlatılan bir insansız hava aracını düşürdü" denilen açıklamada, "Ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri kısa bir süre önce İran’dan fırlatılan ve henüz İsrail topraklarına girmemiş olan 3 insansız hava aracını daha etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

TAHRAN’DA DA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Tahran’daki AA muhabirinin aktardığına göre, şehirde patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemleri de devreye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

İRAN PRESS TV: ATEŞKES BAŞLADI

Füze saldırısının ardından ise İran Press TV’den yapılan son dakika açıklamasında ise “İsrail işgali altındaki topraklara yönelik İran'ın dört saldırı dalgasının ardından ateşkes başladı” ifadeleri kullanıldı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır