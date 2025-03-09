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  4. Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

09.03.2025 22:43
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Milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için yaptığı paylaşım gündem oldu. Musk, "Sessiz ol küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun." ifadelerini kullandı.

Trump'ın danışmanı Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye olay sözler: "Sessiz ol küçük adam"

Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Musk, X sosyal medya hesabından "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiği. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hatları çöker." paylaşımı yaptı.

Musk, Ukrayna'nın "kesin olarak kaybedeceğini" savunarak, savaştan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

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"SESSİZ OL KÜÇÜK ADAM"

Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren Sikorski, Ukrayna'nın Starlink sistemine Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatarak, "SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız." değerlendirmesine yer verdi.

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Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." görüşünü paylaştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Elon Musk Polonya Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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