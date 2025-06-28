HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığı sınırlayan kararının önündeki engel kaldırıldı

ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkını kısıtlamayı hedefleyen yürütme emrini durduran ihtiyati tedbir kararlarını daraltarak, Trump yönetiminin bu politikayı hayata geçirmesinin önündeki engeli ortadan kaldırdı.

Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığı sınırlayan kararının önündeki engel kaldırıldı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 9 üyesinden 6’sı, doğumla vatandaşlık hakkını kısıtlamayı hedefleyen başkanlık emrine karşı alt mahkemelerin ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı çıkaramayacağına hükmetti. Yargıç Amy Coney Barrett, çoğunluk adına yazdığı gerekçeli kararda “Önümüzdeki konu, bir çözüm yolu meselesidir; 1789 Yargı Yasası kapsamında, federal mahkemelerin evrensel ihtiyati tedbirler çıkarma konusunda eşitlikçi bir yetkiye sahip olup olmadığı. Evrensel bir ihtiyati tedbir, eşitlikçi bir yetkinin kullanımı olarak meşru görülebilir, ancak Kongre, federal mahkemelere bu yetkiyi tanımamıştır” ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme’nin, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığına doğrudan karar vermediği bildirildi. Mahkemenin kararının, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı ve kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan yabancıların ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi amaçlayan yürütme emrine ilişkin üç ayrı davayı kapsadığı kaydedildi. Bu davalarda alt mahkemeler ülke genelinde ihtiyati tedbir kararı vermiş, ancak Trump yönetiminin avukatları, bu mahkemelerin yetkilerini aştığını iddia ederek dosyanın yeniden değerlendirilmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 yaralıKontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Katliam gibi kaza: 4 ölü

Katliam gibi kaza: 4 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.