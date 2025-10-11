HABER

Trump'ın dünya seyahatleri öncesi yapıldı! Beyaz Saray duyurdu: "Fevkalade"

ABD Başkanı Donald Trump'a, yıllık sağlık kontrolü taraması sırasında uluslararası seyahatler için güçlendirici Kovid-19 dahil önleyici aşılar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan sağlık kontrolünün başarıyla gerçekleştiği ve sonuçların "fevkalade" olduğu belirtildi.

Beyaz Saray, Trump'a dün yapılan sağlık kontrolü sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan sağlık kontrolünün başarıyla gerçekleştiği ve sonuçların "fevkalade" olduğu belirtildi.

SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ

Trump'ın yapacağı uluslararası seyahatlere hazırlık için önleyici sağlık taramasından da geçtiği aktarılan açıklamada, bu çerçevede güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 da dahil Trump'a çeşitli aşılar da yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

KALBİ 14 YAŞ DAHA GENÇ

Açıklamada, Trump'ın genel sağlık durumu göstergelerinin mükemmel olduğu, yapılan kardiyak ölçümlerinin yaşının neredeyse 14 yaş altında çıktığı, günlük görevlerini hiçbir sınırlama olmadan yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

