Trump'ın ev sahipliğinde Aliyev'le imzalamışlardı! Paşinyan'dan 'anayasa' çıkışı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşmasına ilişkin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Paşinyan, anayasa değişikliğinin sinyalini verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşmasına değindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış anlaşmasının paraflanmasının ardından Ermenistan Anayasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini dile getirdiği hatırlatılan Paşinyan, "Onay sürecinde, eğer Anayasa Mahkememiz şu anda paraflanmış olan ve sonuçta imzalanacak barış anlaşmasının anayasa ile çeliştiğine karar verirse, anayasa değişikliklerini bizzat ben başlatacağım. Ancak şu anda bunun üzerine düşünmeye gerek yok" dedi.

Paşinyan, ayrıca 2027’de hükümetin yeni bir anayasa kabul etme gündeminin bulunduğunu aktararak, "Şu anda yeni anayasa taslağı üzerinde çalışıyoruz. Hazır olduğunda muhtemelen referanduma gideceğiz. Ama bunun Azerbaycan ile barış süreci ile hiçbir bağlantısı yok. Yine de stratejik açıdan bu sürece etkisi olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

