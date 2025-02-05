Trump'ın skandal 'Gazze' çıkışına, Türkiye'den ilk yanıt! Bakan Fidan: Kabul edilemez, tartışmaya açılması bile yanlış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ BİR KONU"

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oraya sahip olacaklarını ileri sürdü. Trump'ın skandal çıkışına Bakan Fidan'dan yanıt geldi.

Fidan, "Trump'ın sözleri kabul edilemez. Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı. Filistinlilerin ait oldukları topraklardan sürülmesiyle başladı. Trump'ın bu konuda belli taahhütleri söylemekten çekindiğini görüyoruz. Tehcir meselesi hiçbir şekilde ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış" dedi.

KURTULMUŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş da Trump'a tepki gösterdi. Kurtulmuş "Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ ALANINDA ASKERİN ORTAYA KOYACAĞI FEDAKARLIK NEYSE BAHÇELİ'NİN ORTAYA KOYDUĞU TAVIR DA AYNI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ile ilgili de konuşan Bakan Fidan, "Sayın Bahçeli'nin Türk-Kürt kardeşliğinin altını çizen açıklamaları önemli buluyorum. Bu ülkenin harcını güçlendirme adına önemli... Bunu yaparken büyük bir siyasi risk üstlendi. Takdire şayan... Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılması örneğidir. Savaş alanında askerin ortaya koyacağı en büyük fedakarlık neyse Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır da aynı.. Tepkileri bile bile klasik siyasi duruşundan uzaklaşarak ülkenin genel menfaatini düşünerek ortaya koyduğu bu tavır asıl milliyetçiliktir" dedi.

Bakan Fidan'ın yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar ise şu şekilde:



"Suriye lideri Şara dün Ankara'daydı... 2 ülke arasında çözüme kavuşma imkanı olmayan dondurulmuş konular ele alındı. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması konusunda Türkiye'nin nasıl bir rolü olabilir bunlar konuşuldu. Sınır güvenliği, ticaret başta olmak üzere birçok konu da ele alındı. YPG'nin nasıl çözüleceği başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, bölge ülkeleriyle atılabilecek adımlar geniş yelpazede görüşüldü.

Çok verimli bir görüşme oldu. Şam'daki yeni yönetim için de çok mühim görüşmeler bunlar. Kendi vizyonlarını aktarıyorlar, bölge ülkelerinin görüşlerinin dinliyorlar.

"SURİYE YÖNETİMİNİN KAFASI YPG KONUSUNDA NET"

Türkiye çok güçlü bir ülke... Savunma sanayiimizi güçlendirdik. Diplomasi, askeri, istihbarat alanında muazzam yetenekler edindik. Bizim Şara'dan ilk beklentimiz kendi ülkesindeki soruları çözmesi, Türkiye'yi ilgilendiren konuları da... Irak'tan da İran'dan da beklentimiz bu...

Biz 3. ülkelerden herhangi bir teklif almış değiliz. Böyle bir teklifi tartışacak bir durumda da değiliz. Temel sorun YPG'nin Esad dönemindeki krizden yararlanmasıydı. Sınırın öbür tarafında bizim için silahlı tehdit oluyor mu olmuyor mu. Buna bakıyoruz. Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde. Federetif yapı vs. kafalarında böyle bir şey yok.

Cumhurbaşkanımız da bu konuda hassas. Hiçbir şeyi şansa bırakma durumumuz olamaz. Gelebilecek tüm olumlu katkılar işimizi kolaylaştırır. Önceliğimiz terörle her türlü yöntemi kullanarak mücadele etmek.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

(Trump'ın Suriye açıklamaları...) Dün Suriyeli misafirlerimizle konuştuk. Suriye'de atamalar yeni bitti. Buradan gelecek verilerle Trump yönetimi bir karar verme sürecin, böyle anlıyoruz. Umarız burada fevkalade isabetli bir karar verilir, yolumuza devam ederiz. Beklentimiz; ABD'nin YPG'ye olan desteğini kesmesi, Suriye'nin milli bütünlüğünü tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması... Örgüt ABD'nin desteğiyle ayakta duruyor.

"YA GİDECEKLER YA İMHA EDİLECEKLER"

Suriye yönetiminin hapishaneleri kontrol altına alacak vizyonu var. Şara'nın da bu konuda kafası net. Biz bu durumdan emin olmak zorundayız. Gerekirse Suriye yönetimi topraklarını bu adamların işgallerinden kurtulacaklar. Ya geldikleri ülkelere gidecekler ya imha edilecekler. Uzlaşma yolu deneniyor öncelikle... Korsan bir rejime gerek yok.

"DEAŞ'A KARŞI 4 ÜLKE ORTAK ADIM ATMA PLANIMIZ VAR"

DEAŞ'la mücadele için oluşturacağımız bir platform olacak. Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de bunu görüştük. Birbirine komşu olan 4 ülke ortak işbirliği geliştirme modeliyle ilgili bir adım atma planımız var. Ön mutabakatı sağlamış durumdayız. İlk toplantıyı Ürdün'de yapmayı planlıyoruz. Bu ülkelerin atılması gereken diplomatik, askeri, istihbari adımlarını konuşacağız. Bölgesel inisiyatifi çok önemli buluyorum ben.

"IRAK'IN TERÖR KONUSUNDA BELLİ BİR NOKTAYA GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

(Irak ziyareti...) Terörle mücadelede öğrendiğimiz derslerde biri de bir ülkenin kabulü ne olursa olsun pratikte attığı adımlar... Irak'ın anlayış olarak terörle mücadele geldikleri noktayı görüyoruz. Irak'ta Bağdat'taki siyaset PKK meselesini kendi ülkelerinin kuzeyinde Türkiye'nin sorunu olarak görüyordu. Biz diplomasi ile onlarla bu noktada bir farkındalık oluşması konusunda mesafe aldığımızı görüyoruz. Attıkları adımlar yeterli değil ama... Sincar çevrelenmiş durumda. Temennimiz örgütün tamamıyla oradan elimine edilmedi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır