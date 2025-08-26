Trump'ın gönlü "Savaş Bakanlığından" yana: "Adını değiştirebiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İÇİMDEN BİR HİS, BU BAKANLIĞIN ADINI DEĞİŞTİRECEĞİMİZİ SÖYLÜYOR"

Trump, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekten de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor" dedi.

