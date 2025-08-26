HABER

Trump'ın gönlü "Savaş Bakanlığından" yana: "Adını değiştirebiliriz"

ABD Savunma Bakanlığı'nın adı değişebilir! Donald Trump, yeni ismin ‘Savaş Bakanlığı’ olabileceğini belirttiği açıklamasıyla gündem yarattı.

Trump'ın gönlü "Savaş Bakanlığından" yana: "Adını değiştirebiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İÇİMDEN BİR HİS, BU BAKANLIĞIN ADINI DEĞİŞTİRECEĞİMİZİ SÖYLÜYOR"

Trump, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekten de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor" dedi.

Trump ın gönlü "Savaş Bakanlığından" yana: "Adını değiştirebiliriz" 1

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Donald Trump Pentagon abd
