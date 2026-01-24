Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Grönland üzerindeki askeri müdahale ihtimalini şimdilik askıya almış gibi görünen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönlandlılara 1'er milyon dolar teklif etme planını devreye sokacağı iddia edilmişti. Henüz bu iddiayla ilgili yeni bir gelişme yaşanmazken Trump bu sefer de Kanada'yı hedef alan bir açıklamada bulundu.

KANADA'YA ÇİN ÜZERİNDEN TEHDİT

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında Trump, Çin mallarıyla ilgili Kanada'ya resmen rest çekti.

Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP KANADA'YA YÜZDE 100 VERGİ GETİRECEK

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır