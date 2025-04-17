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Trump'ın gümrük vergilerine bir tepki California'dan: Mahkemeye götürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifelerine bir tepki de California'dan geldi. California Valisi Newsom, Trump yönetiminin özellikle Çin, Kanada ve Meksika’ya uyguladığı gümrük tarifelerine karşı yasal süreç başlatacaklarını açıkladı. Newsom, “California'daki aileler ve işletmeler bu tarifeler yüzünden ağır darbe alıyor” dedi.

Trump'ın gümrük vergilerine bir tepki California'dan: Mahkemeye götürüyor
Mustafa Fidan

ABD'nin en büyük eyaletlerinden California'nın Valisi Gavin Newsom, Trump yönetiminin özellikle Çin, Kanada ve Meksika’ya uyguladığı gümrük tarifelerine karşı yasal süreç başlatacaklarını açıkladı. Açıklama, Vali’nin ofisi tarafından yapıldı ve davanın Kuzey California Bölge Mahkemesi’nde açılacağı duyuruldu.

IEEPA YASASI TARTIŞMASI

Valilik, Trump’ın söz konusu tarifeleri, yalnızca ulusal tehdit durumlarında başkana sınırlı ekonomik yaptırım yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, tarifelerin geçerli olabilmesi için Kongre onayı gerektiği vurgulandı ve mahkemeden tarifelerin yürürlüğünü durduracak acil tedbir talebinde bulunulacağı belirtildi.

NEWSOM: BU TARİFELER AİLELERİ YIKIYOR

Newsom, yaptığı açıklamada tarifelerin IEEPA kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, uygulamaların eyalet ekonomisi üzerinde "yıkıcı etkiler" yarattığını söyledi. “California'daki aileler ve işletmeler bu tarifeler yüzünden ağır darbe alıyor” dedi.

BENZER DAVA FLORİDA’DAN DA GELMİŞTİ

Trump’ın Çin menşeli ürünlere yönelik tarifeleri daha önce Florida merkezli Simplified adlı şirket tarafından da dava edilmişti. Dava dilekçesinde, IEEPA'nın neredeyse 50 yıllık tarihinde hiçbir başkanın bu yasayı gümrük vergisi uygulamak için kullanmadığı ve yasa metninde böyle bir yetkinin açıkça yer almadığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd california
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