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Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan rest! "Karşılık veririz"

31.01.2025 20:02
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Brezilya Devlet Başkanı, Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağını ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Lula da Silva, Brezilya'nın da Trump'a aynı şekilde cevap vereceğini ve ABD'den ihraç edilen ürünlere vergi koyacağını belirtti.

Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan rest! "Karşılık veririz"

Lula da Silva, başkent Brasilia'da düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın Brezilya ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulayacağını ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Devlet Başkanı Lula da Silva, "Çok basit. Eğer o Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, Brezilya'da ABD'den ihraç edilen ürünlere vergi koyarak karşılık verecektir." dedi.

Brezilya'nın ABD ile ikili ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediğini belirten Lula da Silva, Çin'den sonra Brezilya'nın en büyük ikinci ticaret ortağı olan ABD ile bağları geliştirme niyetini dile getirdi.

Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine değinen Lula da Silva, ABD Başkanının, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Ben ABD'ye saygı duymak istiyorum, Trump da Brezilya'ya saygı duysun. Hepsi bu kadar." şeklinde konuştu.

Demokrasiye yönelik küresel tehditlere de dikkati çeken Lula da Silva, "Benim için demokrasi şu anda insanlık için en önemli şey. Ya demokrasiyi işler halde tutacağız ya da Hitler ve faşizmden daha otoriter devletlere sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirterek, bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını kaydetmişti.

TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI'NA YÖNELİK İLGİSİ!

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlamasından bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Donald Trump
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