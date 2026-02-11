HABER

Trump'ın hedefindeydi! Petro'dan suikast açıklaması: "Son 2 günü öldürülmemek için kaçarak geçirdim"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit ettiği ve sonrasında Beyaz Saray'da görüştüğü Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, suikast açıklamasında bulundu. Helikopterinin hedef alınacağı yönünde istihbarat geldiğini belirten Petro, "Burada itiraf etmeliyim ki son 2 günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim" dedi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olan isimlerden biri de Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ydu. Trump, Petro'ya yönelik tehditlerde bulunmuş, Petro ise aynı dozda Trump'a karşılık vermişti. İkili arasındaki tansiyon ise Beyaz Saray'daki görüşme ile düşmüştü.

Trump ın hedefindeydi! Petro dan suikast açıklaması: "Son 2 günü öldürülmemek için kaçarak geçirdim" 1

"SON 2 GÜNÜ ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN KAÇARAK GEÇİRDİM"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro X üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine yönelik suikast istihbaratı olduğunu aktardı. Petro yaptığı paylaşımda, "Burada itiraf etmeliyim ki son 2 günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim.

Trump ın hedefindeydi! Petro dan suikast açıklaması: "Son 2 günü öldürülmemek için kaçarak geçirdim" 2

"HELİKOPTERE ATEŞ AÇILACAĞINA DAİR BİLGİ VARDI"

Çünkü helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı. Ben de bildiğimi yaptım, açık denize yöneldik, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim ama bir şekilde indim" dedi.

DAHA ÖNCE DE SUİKAST İDDİALARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Petro daha önce de kendisine yönelik suikast planı iddialarını birkaç kez gündeme getirmiş ve bu konuda uyuşturucu örgütlerini işaret etmişti.

Ayrıca Petro, Eylül 2024’te ise ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA), Bogota Büyükelçisi aracılığıyla yıl sona ermeden dinamitle yüklü bir kamyonla düzenlenmesi planlanan olası bir suikast girişimine ilişkin kendisini uyardığını açıklamıştı.

