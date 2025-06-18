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Trump'ın iddiası dikkat çekti! İran'dan yalanlama geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray’a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" demişti. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Trump'ın bu açıklamasını yalanlayarak Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi" dedi.

Trump'ın iddiası dikkat çekti! İran'dan yalanlama geldi

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray’a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" açıklamasını yalanladı.

"İRAN BASKI ALTINDA BARIŞI KABUL ETMEZ"

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi. Yalanlarından daha aşağılık olan tek şey, İran'ın Dini Liderini ‘ortadan kaldırmakla’ korkakça tehdit etmesidir. İran baskı altında müzakere etmez, baskı altında barışı kabul etmez, hele hele geçerliliğini yitirmiş bir savaş çığırtkanıyla hiç etmez. İran her türlü tehdide karşı tehditle, her türlü eyleme de karşılıklı önlemlerle yanıt verecektir" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail trump
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