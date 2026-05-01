HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın katıldığı yemeğe saldırmıştı! İşte yeni görüntüleri: 1 gün önce...

ABD Başkanı Donald Trump'a, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın saldırıdan 1 gün önce Hilton Otel'e gelerek keşif yaptığı yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla fark edildi.

ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı ve öncesine ait yeni görüntüler yayınladı.

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde saldırgan Cole Tomas Allen’ın saldırıdan 1 gün önce Hilton Oteli’nde keşif yaptığı ve saldırı günü güvenlik noktasına doğru koşarak bir ABD Gizli Servis ajanına ateş ettiği görüldü.

Savcı Pirro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vurulma olayının dost ateşi sonucu meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ofisim, Cole Tomas Allen'ı adalete teslim etmeye yönelik kapsamlı soruşturmayı FBI ile birlikte titizlikle yürütecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KATILDIĞI YEMEĞE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD’nin başkenti Washington’daki Hilton Oteli’nde Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı yapılmıştı. 31 yaşındaki saldırgan Cole Tomas Allen, koşarak güvenlik noktasından geçip bir Gizli Servis ajanına ateş ettikten sonra yakalanmıştı.

Vurulan Gizli Servis ajanının giydiği çelik yelek sayesinde yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Trump ve beraberindeki kabine üyeleri etkinliğin yapıldığı salondan tahliye edilmişti.

Saldırgan Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmak ve federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
abd saldırı trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.