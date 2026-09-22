Trump'ın konvoyunda dikkat çeken detay! 3 limuzin, 3'ü de tıpatıp aynı

MYNET ÖZEL - Dünya kamuoyunun gözü ABD'de. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli görüşmeler New York'ta başladı.

MYNET, NEW YORK'TAN TAKİP EDİYOR

BM oturumu ikinci günüyle devam ediyor. Oturumu yerinde takip eden Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, gelişmeleri ve dikkat çeken detayları aktarıyor.

KONVOYDA TIPATIP AYNI 3 ARAÇ

Yıldırım, bugün ABD Genel Başkanı Donald Trump'ı ve beraberindeki heyeti taşıyan konvoyu görüntüledi. Konvoyda en dikkat çeken detay ise birbirine benzeyen 3 makam aracı oldu.

TRUMP'IN HANGİSİNDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Güvenlik önlemleri nedeniyle Trump için birbirinin aynı 3 limuzin tasarlandı. Bu 3 makam aracı her zaman konvoyda bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise hangi limuzinde hareket ettiği bilinmiyor.

Diğer iki araçta ise Trump'ın dublörlerinin olduğu düşünülüyor.