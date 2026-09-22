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Trump'ın konvoyunda dikkat çeken detay! 3 limuzin, 3'ü de tıpatıp aynı

Birleşmiş Milletler oturumunu yerinde takip eden Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunu görüntüledi. Konvoyda birbirine benzeyen üç makam aracının bulunması dikkat çekti. Güvenlik önlemleri kapsamında Trump için birbirinin aynı üç limuzin tasarlanırken, Trump'ın ise hangisinin içinde bulunduğu bilinmiyor.

Trump'ın konvoyunda dikkat çeken detay! 3 limuzin, 3'ü de tıpatıp aynı

MYNET ÖZEL - Dünya kamuoyunun gözü ABD'de. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli görüşmeler New York'ta başladı.

MYNET, NEW YORK'TAN TAKİP EDİYOR

BM oturumu ikinci günüyle devam ediyor. Oturumu yerinde takip eden Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, gelişmeleri ve dikkat çeken detayları aktarıyor.

Trump ın konvoyunda dikkat çeken detay! 3 limuzin, 3 ü de tıpatıp aynı 1

KONVOYDA TIPATIP AYNI 3 ARAÇ

Yıldırım, bugün ABD Genel Başkanı Donald Trump'ı ve beraberindeki heyeti taşıyan konvoyu görüntüledi. Konvoyda en dikkat çeken detay ise birbirine benzeyen 3 makam aracı oldu.

Trump ın konvoyunda dikkat çeken detay! 3 limuzin, 3 ü de tıpatıp aynı 2

TRUMP'IN HANGİSİNDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Güvenlik önlemleri nedeniyle Trump için birbirinin aynı 3 limuzin tasarlandı. Bu 3 makam aracı her zaman konvoyda bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise hangi limuzinde hareket ettiği bilinmiyor.

Diğer iki araçta ise Trump'ın dublörlerinin olduğu düşünülüyor.

Trump ın konvoyunda dikkat çeken detay! 3 limuzin, 3 ü de tıpatıp aynı 3

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump New York Birleşmiş Milletler (BM) abd birleşmiş milletler
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