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Trump'ın mektubu gerilimi tırmandırdı! İran, tüm dünyaya ilan etti: "Karşılık vereceğiz"

17.03.2025 14:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektup gerilimi tırmandırdı. "Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz" diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın mektubuna karşılık vereceklerini duyurdu.

Trump'ın mektubu gerilimi tırmandırdı! İran, tüm dünyaya ilan etti: "Karşılık vereceğiz"

İran ile ABD arasında gerilimi tırmandıran bu kez 'mektup' oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektup sonrası İran'ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken; beklenen açıklama geldi: "Karşılık vereceğiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HABERLER BÜYÜK ÖLÇÜDE SPEKÜLASYONDAN İBARET"

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun sorulması üzerine, “Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor” dedi.

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İRAN DUYURDU: "YANIT VERECEĞİZ"

Bekayi, mektubun incelendiğini ve daha sonra ‘uygun kanallar aracılığıyla’ yanıt vereceklerini söyledi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Ali Hamaney mektup abd
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